Инспектор таможни сбила 13-летнюю девочку: та умерла в больнице

В селе Серебрия Могилев-Подольского района Винницкой области старший инспектор Винницкой таможни сбила на легковом автомобиле 13-летнюю девочку, которая умерла в больнице.

Об этом УНИАН сообщили пресс-служба ГАИ в Винницкой области.

Согласно сообщению, вечером 14 июля в селе Серебрия 44-летняя водитель автомобиля "Шеврове Авео", старший инспектор Винницкой таможни в городе Могилев-Подольский совершила наезд на 13-летнюю девочку. Во время оказания медицинской помощи в реанимационном отделении центральной районной больницы девочка от полученных в ДТП травм умерла.