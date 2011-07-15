Инспектор таможни сбила 13-летнюю девочку: та умерла в больнице
17:58, 15 июля 2011Разное
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Трагедия в Винницкой области
В селе Серебрия Могилев-Подольского района Винницкой области старший инспектор Винницкой таможни сбила на легковом автомобиле 13-летнюю девочку, которая умерла в больнице.
Об этом УНИАН сообщили пресс-служба ГАИ в Винницкой области.
Согласно сообщению, вечером 14 июля в селе Серебрия 44-летняя водитель автомобиля "Шеврове Авео", старший инспектор Винницкой таможни в городе Могилев-Подольский совершила наезд на 13-летнюю девочку. Во время оказания медицинской помощи в реанимационном отделении центральной районной больницы девочка от полученных в ДТП травм умерла.
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