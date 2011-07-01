В Киеве закрыли движение двух трамваев

В Киевской городской государственной администрации уточняют, что движение трамваев маршрутов № 15 и № 18 в столице закрыто на два месяца.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении КГГА. (Вчера горгосадминистрация информировала, что движение этих трамваев будет временно закрыто до 1 августа – УНИАН).

Это связано с тем, что с 1 июля до 1 сентября будут прокладываться инженерные сети по ул. Дмитриевской.

На этот период организуется работа автобусов по маршруту № 18тр «ул. Старовокзальная – ул. Артема» с правом проезда с месячными проездными билетами, приобретенными для проезда в трамвае.