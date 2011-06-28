Львовская «Батькивщина молодая» отметит ДК автопробегом

Львовская «Батькивщина молодая» отметит День Конституции автопробегом.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Львовской областной организации ВО "Батькивщина".

Автопробег под лозунгом "Защитим Конституцию! Защитим Украину!" стартует во Львове в День Конституции, 28 июня. Участие в автопробеге примут несколько десятков активистов Львовской организации «Батькивщина молода».

Автоколонна отправится по городу в 11.00 с улицы И. Кривоноса (площадка вблизи Высокого Замка). Дальше маршрут проляжет по улицам Подвальная, И.Франко, В.Чорновила, Варшавская, пр. Т.Шевченко.