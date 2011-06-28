Львовская «Батькивщина молодая» отметит ДК автопробегом
03:35, 28 июня 2011Разное
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Маршрут проляжет по городу
Львовская «Батькивщина молодая» отметит День Конституции автопробегом.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Львовской областной организации ВО "Батькивщина".
Автопробег под лозунгом "Защитим Конституцию! Защитим Украину!" стартует во Львове в День Конституции, 28 июня. Участие в автопробеге примут несколько десятков активистов Львовской организации «Батькивщина молода».
Автоколонна отправится по городу в 11.00 с улицы И. Кривоноса (площадка вблизи Высокого Замка). Дальше маршрут проляжет по улицам Подвальная, И.Франко, В.Чорновила, Варшавская, пр. Т.Шевченко.
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