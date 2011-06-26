На станции метро "Дарница" мужчина бросился под поезд
00:28, 26 июня 2011Разное
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Инцидент произошел в 23.28
В Киеве на станции метро «Дарница» под колесами поезда погиб мужчина.
Как передает корреспондент УНИАН, инцидент произошел в 23.28.
В частности, поезд во время движения не полностью въехал в пределы станции и остановился. Машинист не открывал дверь несколько минут, после чего пассажиры, которые были в задних вагонах, были вынуждены перейти через все вагоны, чтобы попасть на платформу и оставить поезд.
Как сообщил дежурный сотрудник милиции, по предварительным данным, машинист увидел, как из-под платформы вылез мужчина и бросился под колеса.
Сейчас принимаются меры по изъятию тела из-под вагона. Было приостановлено движение поездов от станций метро «Дарница» до «Лесной».
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