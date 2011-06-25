Новый закон меняет функции ГАИ

Устранение чрезмерного госрегулирования в сфере автоперевозок уменьшит количество ненужных проверок.

Об этом на брифинге заявила первый заместитель главы Администрации Президента Украины Ирина АКИМОВА, сообщает пресс-служба Президента Украины.

«В Администрации Президента надеются, что Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по устранению чрезмерного государственного регулирования в сфере автомобильных перевозок» будет рассмотрен во втором чтении до конца текущей сессии Верховной Рады», - заметила И.АКИМОВА.

«Этот закон существенно упрощает регулирование вопроса техосмотра, с которым сталкивается любой владелец легкового авто или грузового транспорта», - заметила И.АКИМОВА. «Он предлагает вывести из-под технического контроля все легковые автомобили, независимо от срока их эксплуатации, кроме тех, которые используются в коммерческих целях», - уточнила она.

Первый заместитель главы Администрации также отметила, что документ четко определяет сроки и периодичность прохождения такого контроля другими транспортными средствами.

Кроме того, новым законом изменяются функции Государственной автомобильной инспекции. «После принятия этого закона она будет отстранена от проведения процедуры такого контроля. Ее функции и полномочия изменятся. ГАИ будет вести реестр обязательного технического контроля, будет осуществлять необходимые меры по отслеживанию выполнения этого закона, будет создавать и будет поддерживать общегосударственную базу данных, - подчеркнула И.АКИМОВА.

Что касается контроля и проведения техосмотра, первый заместитель Главы Администрации отметила, что отныне его будут осуществлять группы хозяйственных субъектов, у которых материально-техническая база будет соответствовать нормам закона, а ответственность за прохождение техосмотра переводится на договоры обязательного страхования - страховая компания не имеет права выдавать полис тем субъектам, которые обязаны проходить техосмотр, но не сделали этого, отметила И.АКИМОВА.

Кроме того, подчеркнула первый заместитель главы Администрации, закон снимает обязательство о наличии у водителя дорожных документов и нотариально заверенной доверенности. «Как вы понимаете, это уменьшает количество ненужных проверок, которые связаны с коррупционными действиями и вызывают не только неудобства, но и справедливое возмущение граждан», - констатировала она.