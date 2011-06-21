Старейшая жительница Земли умерла в Бразилии

Старейшая жительница Земли скончалась во вторник на 115-м году жизни в Бразилии, сообщает РИА Новости.

В мае этого года книга рекордов Гиннеса объявила 114-летнюю Марию Гомес Валентин из юго-восточного бразильского штата Минас-Жерайс самой старой жительницей Земли. Сайт книги рекордов назвал ее возраст впечатляющим, поскольку она родилась еще "во времена царствования королевы Виктории и до основания компании "Форд"".

Специальная экспертиза установила подлинность даты рождения - 9 июля 1896 года. С результатом 114 лет и 313 дней на момент рассмотрения заявки бразильянка на 48 дней "опередила" предыдущую рекордсменку, американку Бесс Купер, и была официально признана самым старым человеком на Земле.

По данным семьи долгожительницы, она скончалась от последствий пневмонии, и не дожила менее месяца до своего 115-го дня рождения.