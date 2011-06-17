Никто не хочет терять колеса на полной скорости

Компания Porsche объявила об отзыве на американском рынке спорткаров 911 с центральным креплением колес, сообщает сайт Motor.

Под действие сервисной кампании подпадает 1702 автомобиля Porsche 911 GT2 RS, 911 GT3, 911 GT3 RS, 911 Turbo и 911 Turbo S, у которых обнаружен дефект стопорной защелки на ступице, препятствующей потере колеса, даже если центральный болт не затянут.

Впервые о сломанной защелке на колесах с центральным креплением в компанию Porsche в августе прошлого года сообщил немецкий дилерский центр автомобилей марки. Он обнаружил неисправность на автомобиле 911 Carrera GT3, который использовался для полупрофессиональных гонок. С того времени было выявлено еще три трековых машины с подобным дефектом, две из которых из-за этого попали в аварию на гоночной трассе.

В Porsche отмечают, что никаких травм и аварий на дорогах общего пользования, связанных с этой неисправностью, не зафиксировано.

Дилеры Porsche установят новые стопорные защелки на ступицы и колесные диски другого дизайна. Кроме того, владельцев машин, попавших под отзыв, снабдят дополнительными инструкциями о том, как пользоваться системой центрального крепления колес.