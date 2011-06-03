8 июня в агентстве УНИАН в рамках работы Лаборатории "Сделай себя сам!" состоится мастер-класс основателя и ведущего эксперта Центра психологии семьи «Лелека» Татьяны ДУГЕЛЬНОЙ «Истоки здоровья женщины. Метафизика женских болезней. В чем секрет женской силы?».

В программе мастер-класса:

Истоки здоровья. Можно ли быть абсолютно здоровой?

Болезнь – это наказание или импульс к развитию?

Демонстрация работы с метафизикой заболеваний и симптомов.

Примеры значений метафизики женских болезней и способы работы с ними.

Женские практики оздоровления и целостности – что первичное?

Творческие упражнения, медитации и визуализации.

Мастер-класс проходит в рамках Всеукраинской просветительской программы «Здоровая Женщина - здоровая Украина» и, благодаря меценату - компании L'ambre, каждый участник семинара получит книгу Т.ДУГЕЛЬНОЙ "И Создал Женщину…" в подарок.

Время проведения - среда, 8 июня. Начало – 19.00. Адрес: г. Киев, ул. Крещатик, 4.

Более подробно о записи на мастер-класс можно узнать здесь.

Справка УНИАН. Татьяна ДУГЕЛЬНАЯ - ведущий психолог-эксперт Украины, семейный психолог-психотерапевт, специалист по позитивной трансформации сознания.

Основатель и ведущий эксперт Центра психологии семьи «Лелека», учредитель Просветительского Фестиваля семейных ценностей «СемьЯ», председатель правления Института интегративной психологии (г.Киев), главный редактор психологического журнала-помощника «Начни с себя», Мастер Холодинамики, Мастер и Учитель REIKI, автор запатентованной системы психологического восстановления «Светоносное дыхание», автор программы духовной трансформации сознания «Начни с себя!», победитель психологического конкурса в номинации «Психолог-эксперт 2009г», победитель рейтинга «Женщина III тысячелетия» (2010г.), автор книг «И Создал Женщину…», «Улыбка Души».

Т.ДУГЕЛЬНАЯ пишет гармонизирующие сказки о радости и любви.