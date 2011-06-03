ГАИ разъяснила инспекторам, когда можно бить водителей

После ряда конфликтов гаишников с водителями и скандальных видеороликов ГАИ выпустила инструкцию для своих сотрудников. Документ для служебного пользования разъясняет, как люди с жезлом должны вести себя в конфликтных ситуациях, как реагировать на провокации и когда применять против водителей силу.

Например, отвечать на провокационные вопросы предлагается такими фразами: "Поставленный вами вопрос не относится к сути допущенного вами правонарушения" и "Данный вопрос не относится к моей компетенции", пишет "Сегодня".

Документ напоминает инспекторам, что нет причин запрещать водителям фотографировать и снимать их на видео при исполнении. В этом случае гаишник обязан не замечать камеру и говорить исключительно о причине остановки. Единственное, он может предупредить: если съемка будет создавать помехи в работе, ее необходимо остановить. В то же время сотрудникам ГАИ тоже рекомендуется снимать на камеру: если, к примеру, водитель при оставлении протокола не передает в руки документы и идет на конфликт.

В таком случае гаишникам разрешается применять "меры физического воздействия" и спецсредства (резиновые палки, слезоточивый газ, наручники), так как случай подпадает под 185 статью Админкодекса о неповиновении требованиям милиции. Согласно ей, водителя могут даже арестовать.

Пошагово прописаны и затяжные конфликты. К примеру, когда водитель-нарушитель закрылся в авто. Под наблюдением двух свидетелей, видеокамер и после предупреждения о последствиях разрешается применить силу. Затем блокируется авто (сзади и спереди) другими машинами или блокираторами, составляется протокол и вызываются оперативники.

По словам сотрудника проекта "Дорожный патруль" Антона Лысенко, многие рекомендации с точки зрения буквы закона - спорные. К примеру, за непередачу документов гаишнику водителю может грозить лишь штраф от 425 до 850 гривен, но не арест. Относительно записи действий инспектора на видео, то запись из салона не может помешать сотруднику ГАИ. "Если же снимаете на улице, то есть вероятность оказаться на пути его движения. В таком случае инспектор может расценить действия как помеху работе. Лучше отойти на несколько шагов и объявить, что не хотите мешать исполнению служебных обязанностей", - объяснит Лысенок.

ТСН