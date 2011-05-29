В Киеве освятили памятник старшинам армии УНР (фото)

Священики и хор на освящении памятника "Старшинам Армии УНР - уроженцам города Киева", в Киеве, в субботу, 28 мая 2011 г.

Это первый монумент в столице, посвященный воинам армии Украинской Народной Республики.

Памятник представляет собой увеличенную копию ордена "Крест Симона Петлюры". Награда была утверждена в 1932 году правительством УНР в изгнании. Право на крест имел "каждый воин Армии УНР и повстанческих отрядов, участвовавший в вооруженной борьбе за освобождение Украины".

Более чем двухметровый "Крест Симона Петлюры" установлен на постамент, который с четырех сторон имеет мемориальные доски с именами 34 старшин Армии УНР - уроженцев Киева (имена которых удалось установить историкам).

Фото Владимира Гонтаря / УНИАН