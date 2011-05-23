В России георгиевские ленточки на себя цепляют наркодилеры

От Львова до Елань-Колена

Мои деды были на фронте, по эту его сторону, и вернулся с войны только один. Никто из моих родственников на неправильной стороне не воевал. Что, однако же, не возлагает на меня обязанности огульно хвалить коммунистов и вообще начальников и казенных платных идеологов — кого бы и сколько бы они ни убили, ни обманули, ни оскорбили. Поехали дальше.

Нехорошо бить стариков. Которые пришли с красным флагом к Вечному огню отметить День Победы. Даже если среди них были палачи из НКВД. Пулеметчики из заградотрядов. Надзиратели из советских концлагерей, где морили голодом «кулаков».

А вторая сторона говорит: били ветеранов, отрывали у них ленты? Тогда покажите видео! Может, такого и нету. Ну, молодежь орала, корчила рожи — ах, ах! отрывала ленточки — но не у фронтовиков все же. Фронтовиков показали: они давали интервью, при параде, в целости и сохранности.

Но это так, детали. Дам вам без перевода — небось разберетесь, а нет — так просто появится тамошний колорит — цитату из киевской газеты с таким еще мнением:

«Обурення українців у Львові та їхній масовий вихід на вулиці у цей день були зумовлені не бажанням «перешкодити ветеранам покласти квіти до могил», а нахабними спробами провести у центрі Львова марш відвертих російських шовіністів під червоними прапорами. Зрештою, Львівських ветеранів, які напередодні заявили, що не використовуватимуть криваву символіку, міліція покласти квіти на Марсове поле не допустила, а от червонапрапорним заїжджим рецидивістам зробили «зелену вулицю». Схоже, цю провокацію влаштовано на експорт для розкрутки президентської кампанії кремлівського господаря Януковича — Путіна».

Это так, для справки — вы, как читатели русской прессы, давно уж от второго мнения отвыкли.

А теперь скажите мне, что хорошо убивать и сажать людей за то, что они еще до 1991 года добивались независимости Украины? Я вам тут не буду хвалить молодых украинских националистов. Но у меня такое чувство, что никто из начальников с ребятами не разговаривал про это! Как при советах молчали (или врали), так и сейчас то же самое. И никто с ними не дискутировал на такую тему: а отчего вдруг поголовно плохи и они сами, и их деды-националисты.

Давайте для ясности говорить тут только про тех «зеленых братьев», кто бил и фашистов, и сталинских соколов, кто воевал за свободу и независимость страны, которую они считали своей — какое нахальство, а? Страну считать своей! Не получив на то разрешения у ЦК КПСС! Который, кстати, куда подевался, ау?! Коммунисты точно так же не все служили в НКВД и не все стреляли в затылок узникам.

У националистов был желто-голубой флаг и был трезубец. Это все теперь государственные символы Украины, которая, как мечтали бандеровцы в отличие от красноармейцев, стала независимой. Вот это все, что я перечислил, — это же преступно, так? Или все-таки нет? Может, Украину признали только экзотические острова типа Науру или Россию тоже уболтали? Ну, надо ведь как-то уважить тех борцов, извиниться, чаще всего посмертно. Если не посадить, так хоть пожурить чекистов, которые душили сторонников украинской независимости. Расстреливали националистов, которые ненавидели Сталина, и советскую власть, и коммунистов. Или, если уж коса на камень, взять да отменить указ о признании Россией украинской независимости, раз она так нехороша! Либо признать — либо идти войной, а то ни туда, ни сюда, ни нашим, ни вашим. Неконкретно.

А вот цитатка из «правильного» текста: «Надо сказать, что сталинские репрессии 1940—1941 годов сыграли на руку ОУН». Какие репрессии? Неужели при эффективном менеджере и отце народов расстреливали невиновных? Ну, убили ваших родственников ни за что — надо заткнуться, лес рубят — щепки летят, вон и в наше время сколько Цапок убивал, интеллигентные люди терпели же… Спокойней надо и без лишних вопросов. Покажите хорошее воспитание. И еще вопрос: тамбовские повстанцы-антоновцы, которые в 1922-м стреляли в красноармейцев-карателей, — тоже плохие? Тоже неправильные? Да или нет?

В общем, с ребятами никто разговаривать не стал. Как всегда. У них вопросы, на которые никто не берется дать ответы.

Возможно, вас резануло слово «бандеровцы». Про Степана Бандеру скажу только, напомню, что перед войной он три года сидел в польской тюрьме за «антипольскую деятельность» — а именно хотел независимости Украины. В 1939 году немцы, забрав свою часть Польши, поделенной между красными и коричневыми, Бандеру освободили, и он с ними вел переговоры. Надо как-то объяснить львовским пацанам, почему Сталину можно было сотрудничать с Гитлером, и вооружать его, и слать ему нефть, и учить его летчиков в училищах Липецка, и вместе дерибанить ту же Польшу… Скажите: Сталину можно потому-то и потому-то, а Бандере нельзя потому-то и потому-то. Любая версия будет засчитана. Скажите же что-нибудь.

Интересно, что и Сталин, и Бандера дружили с фашистами до начала третьей декады июня 1941-го. После чего Сталин куда-то спрятался и долго отмалчивался, а главный украинский националист, не спросясь у фюрера, заявил, что Украина будет независимой (откуда он знал?). Поскольку в планы фашистов (равно как и коммунистов — какое трогательное единодушие) не входило предоставление Украине независимости, а от своих слов Бандера не отказался, в сентябре его посадили в концлагерь Заксенхаузен — это под Берлином, минут 40 на электричке, — где он и просидел до сентября 1944-го. Он не воевал на стороне фашистов хотя бы потому, что из немецкого концлагеря это было затруднительно чисто по техническим причинам. Это сейчас наши воры в законе шлют на волю малявы и руководят своими промыслами, а при фашистах, бывало, не забалуешь. Да и выйдя из лагеря — тоже не воевал Бандера, это подтверждают и гэбэшные источники. Московские казенные пропагандисты просто не видят в упор этих львовских пацанов. И не желают с ними разговаривать про Бандеру и про людей, которые объявляли себя бандеровцами, — потому что им нравились какие-то его идеи, а не потому, что он ими командовал.

Эти пацаны могут еще спросить и спрашивают — загляните на форумы: «А почему вы думаете, что можете нас, иностранцев, учить? Кто вам дал право? У вас вон в вашей стране ваши граждане не то что кого-то толкают, или ленточки срывают, или букеты топчут — да просто взрывают людей чуть не каждый день! В России вон ветераны фронтовые ордена отсылают Путину (из Елань-Колена, например) и жалуются на него Обаме, потому что чувствуют себя старики ненужными! Вы сначала дома порядок наведите, вон у вас коррупция какая, а потом соседей учите».

Вопросов полно. Не только у украинцев. Хотите поговорить об этом? Или вместо этого будем дистанционно, из безопасного далека, воспитывать горячих иностранных парней (из города Львова, который мы с фюрером отняли у Польши и после подарили Украине)? Которые никого не убили? А только, говорят, оторвали ленту у кого-то? Ну а что, так проще. И ни к чему не обязывает…

А вот в Екатеринбурге ленты не срывают. Евгений Ройзман в своем ЖЖ как-то вывесил видео, сюжет — открытая торговля героином в городе. Так наркодилеры ездят на авто — вы будете смеяться — с георгиевской ленточкой. И никому нет до этого дела. Не Львов, слава богу.

Игорь Свинаренко, российский писатель, gazeta.ru