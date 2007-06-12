Кортни Лав наняла двойника Курта Кобейна

Для предстоящего тура певица Кортни Лав наняла нескольких музыкантов, в том числе гитариста, крайне похожего на ее умершего мужа Курта Кобейна, сообщает NME.

"Признаюсь: я наняла этого музыканта из-за того, что он очень похож на Курта. Это очень странно. Но он действительно умеет играть. Хотя он и не сразил меня наповал, он пообещал выучить все партии за неделю", - сообщила Лав в своем блоге.

"Еще один парень раньше играл в группе Larrakin Love. Его игрой я была просто потрясена, он играет чертовски современно. Как Джонни Гринвуд (Radiohead) и Джек Вайт (White Stripes), он не из тех, кто застрял в колее девяностых", - добавила исполнительница.

Новая пластинка Кортни Лав под названием Nobody`s Daughter должна появиться в продаже осенью 2007 года, хотя точной даты релиза певица не сообщает. Известно, что в июле Лав планирует выступить в Лондоне, а также дать несколько концертов на территории США.

Лента.ру