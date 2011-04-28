Мэрия Москвы рассматривает заявку на гей-парад
00:39, 28 апреля 2011Разное
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"Изучаем предложения"
Гей-активисты подавали заявку в мэрию Москвы на проведение акции, власти в настоящее время изучают эту заявку, сообщила журналистам заместитель мэра по социальной политике.
По ее словам, обращение по поводу проведения акции было направлено на ее имя.
«По процедуре, которая существует в мэрии по работе с обращениями идет работа, мы изучаем предложения. И в положенное время им будет дан ответ», – цитирует РИА Новости.
Во вторник гей-активисты объявили, что в Москве впервые разрешен гей-парад на Болотной площади 28 мая. Однако департамент региональной безопасности Москвы опроверг эту информацию.
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