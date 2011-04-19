Украинские журналисты побывают с пасхальным пресс-туром в Иерусалиме

Впервые в рамках проекта IHRPEX «Мир Веры» 20-23 апреля украинские журналисты побывают в Иерусалиме с пасхальным пресс-туром, организованным Институтом прав человека и Украинской православной церковью.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе учредителя IHRPEX, народного депутата Украины Александра ФЕЛЬДМАНА.

В сообщении отмечается, что благодаря пресс-туру украинцы смогут стать увидеть священные места, связанные с последней ночью земной жизни Спасителя, побывать в Гефсиманском саду, подняться на Голгофу, посетить Храм Гроба Господня, воздвигнутый на месте, где Иосиф Аримафейский похоронил распятого Христа.

Также в ходе пресс-тура украинские журналисты встретятся с Блаженнейшим Патриархом Иерусалимским ТЕОФИЛОМ III, познакомятся с традициями подготовки Иерусалима к Пасхальным дням, а также примут участие в крестном шествии накануне Пасхи и церемонии схождения Благодатного огня.

По словам А.ФЕЛЬДМАНА, целью данного пресс-тура является ознакомление журналистов и широкой общественности с традициями, главными религиозными праздниками и особенностями верований представителей крупнейших религиозных общин мира.

«Наша цель – сделать так, чтобы люди через СМИ смогли узнать о мировых религиях и о том, как живут верующие в различных уголках мира. Бог един, но он настолько многогранен, что открывается разным людям, в разные моменты истории, в различных традициях и культах по-разному. Именно эту мысль мы и хотим донести до каждого», – отметил А.ФЕЛЬДМАН.

Он также поблагодарил Украинскую православную церковь и Иерусалимскую Патриархию за поддержку и благословение пасхального пресс-тура украинских журналистов.