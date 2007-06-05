Бывшая киевлянка отсудила у своего экс-мужа в США $184 миллиона (фото)

Бывшая киевлянка Мая ПОЛЬСКИ отсудила у своего экс-супруга Майкла ПОЛЬСКИ в США 184 млн. долларов, сообщает телекомпания Эй-Би-Си.

Мая и Майкл обручились в Киеве в 1975 году, и вскоре эмигрировали, попав в Детройт, а впоследствии в Чикаго. "Украинские эмигранты прибыли в США с четырьмя потертыми чемоданами и 500 долларами на двоих в кармане", - цитирует телекомпания судебные документы.

В Чикаго Майкл ПОЛЬСКИ учредил и возглавил энергетическую компанию, которая стала очень прибыльной. Мая ПОЛЬСКИ - одна из самых известных галеристок Чикаго. в 2002 году она подала на развод, одновременно требуя половину нажитого состояния.

Суд Чикаго удовлетворил иск, подтвердив право Маи ПОЛЬСКИ на 184 млн. дол., по большей части в виде корпоративных прав, картин и ювелирных изделий. Среди многочисленных домов экс-супругов Мая ПОЛЬСКИ стала единоличной владелицей домов стоимостью 2 и 3,7 млн. дол.