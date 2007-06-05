Разговор с Махатмой. Слова Владимира Путина, музыка Олега Скрипки

Мнение

“Надоел мне этот ваш последний русский. И предпоследний – тоже” (из кинофильма “Гардемарины, вперед”)

Какое-то странное ощущение. Думаешь, будто давно и очень хорошо знаешь людей. Не только близких - годами политики показывают свою сущность. В первую очередь, конечно, действиями. Вот Путин, который всегда боролся с демократами, никогда особенно не доказывал, что он радикальный сторонник демократии. Но и особенно не отрицал своего отношения к разгонам демонстраций – так, несколькими отговорками. Мол, для меня это не угроза, и мне они (оппозиционеры-демократы) неинтересны.

А здесь вдруг – выдал. И вот не знаю, всерьез ли, шутя ли. Плакать ли мне от такого поворота событий, смеяться ли с чрезвычайно “остроумной” путинской шутки?!

Вот он, пассаж, где в интервью западным журналистам Владимир Владимирович назвал себя последним демократом (источник - сайт президента РФ):

«ШПИГЕЛЬ»: Господин Президент, бывший Федеральный канцлер Герхард Шрёдер назвал Вас демократом чистой воды. Считаете ли Вы себя таковым?

В.ПУТИН (смеется): Являюсь ли я демократом чистой воды? Конечно, я абсолютный и чистый демократ. Но вы знаете, в чем беда? Даже не беда, трагедия настоящая. В том, что я такой один, других таких в мире просто нет. Посмотрим, что творится в Северной Америке – ужас один: пытки, бездомные, Гуантанамо, содержание под стражей без суда и следствия. Посмотрите, что происходит в Европе: жестокое обращение с демонстрантами, применение резиновых пуль, слезоточивого газа то в одной столице, то в другой, убийства демонстрантов на улицах. Я про постсоветское пространство вообще уже не говорю. Была одна надежда на ребят с Украины, но и те просто полностью себя дискредитировали, там дело идет просто к сплошной тирании. Полное нарушение Конституции, всех законов и так далее. После смерти Махатмы Ганди поговорить не с кем.

«ШПИГЕЛЬ»: И нет никаких тенденций в Вашей стране по возвращению к тоталитарному режиму?

В.ПУТИН: Это полное вранье, не верьте никому.”

Вот так, не больше и не меньше. Даже не знаю, нужны ли комментарии. Большая планета, а не с кем чаю попить последнему демократу. Досадно. Так вот анекдот вспомнился. Встречаются две подруги – одна “расфуфыренная”, другая – в ватнике и валянках. "Ты знаешь, - говорит вторая, - как не стало Версаче, так и надеть стало нечего..."

Вот такое и с нашим "демократическим" соседом, которому после смерти настоящих, матерых демократов – Пиночета и Хусейна - уже не с кем обсудить демократические процессы в мире. Ведь кто такие Фидель Кастро и Ким Чен Ир? Для перестройки мировой авторитарной демократии нужны настоящие империи с могущественными армиями, ракетами дальнего радиуса действия и мощными запасами нефти и газа.

С “украинскими ребятами”, которые “себя дискредитировали, и дело идет к сплошной тирании”, тоже хоть не связывайся. Готовили с ними демократию, готовили – еще с 2004 года... Идеологами “демократическую” кампанию усиливали, политтехнологами обеспечивали, деньги давали...

В Беларуси, вероятно, тоже не сложилось с демпроцессами. Только заявили, что платить новую цену за газ – это слишком, так и пошли у них перекосы в сторону тоталитаризма. Только об этом – тссс.... Может, еще исправятся.

И – ишь, как Европа подкачала. Жестоко обращаются с демонстрантами. Бьют их палками (вот, например, в России вы такое видели?), и даже стреляют резиновыми кулями. А в США (не поверите!) бездомные, там – в американской тюрьме Гуантанамо – держат людей без суда и следствия...

Вот такие в мире ужасы творятся. А вот у нас, прекрасная маркиза....

И за это необходимо продлить срок президентского правления, ну хотя бы до семи лет. Это так, чтобы порядок сохранялся. А там, гляди, проведем “правильную” Думу, изменим Конституцию... И внедрим режим “президентской демократии”.

Тогда уже никто не скажет, что в России недемократичная власть.

Интересно, о чем Путин не договорил с Махатмой?

Наталия Лущенко, Киев