В Киеве - очередной рейдерский захват?

На офисный центр «Евразия» (Киев, ул. Жилянская, 75) была предпринята попытка рейдерского захвата. Об этом сообщил УНИАН генеральный директор компании - собственника офисного центра – ООО «ГМСИ» Олег ДРЮКОВ.

По его информации, попытка рейдерского захвата была проведена с применением судебных решений, вынесенных на основании неправдивых данных. В частности, по словам гендиректора ООО «ГМСИ», Хозяйственный суд Киева своим определением от 15 марта т.г. арестовал строение офисного центра «Евразия» по ул. Жилянской, 75 в обеспечение иска одного из банков к собственнику офисного центра – ООО «ГМСИ» (Украина). Согласно сообщению, арест наложен в рамках взыскания около 1,46 млрд. грн. штрафных санкций за якобы нарушение ООО «ГМСИ» условий договора залога корпоративных прав между банком и компанией, правоприемником которой является ООО «ГМСИ. Слушание дела по сути назначено на 22 марта т.г. В то же время, по информации О.ДРЮКОВА, действие данного договора приостановлено еще в июле 2008 г., а банк исключил из «Державного реєстру обтяжень» долю в размере 100% в уставном фонде ООО «ГМСИ».

Он также сообщил, что на сегодня данное определение хозсуда оспорено руководством «ГМСИ» в апелляционной инстанции, а также направлены заявления в Генеральную прокуратуру, прокуратуры Киева и Голосеевского района о возбуждении криминального дела за похищение чужого имущества организованной преступной группой, а также о вынесении заведомо незаконного судебного решения.