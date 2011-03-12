Украинцы, увлекаясь российскими сериалами, живут чужой жизнью

Рейтинг больше, чем жизнь

Сенсации, рейтинги, число продаж, количество рекламы, популярность любой ценой, успех — вот главный смысл деятельности всех без исключения современных СМИ. Конечная цель — деньги. Чем больше, тем лучше. Вот вопрос: где моральная планка, через которую я (мы, они) не могу (можем, могут) перешагнуть?..

В эфире и за кадром

Один из самых популярных и высокооплачиваемых телеведущих Германии Томас Готтшалк объявил о своей отставке. 25 лет он в прямом эфире вел программу «Спорим, что...» Участники на спор проделывали необычные трюки. Программа шла на втором канале общественного ТВ, имела высокий рейтинг и не прерывалась рекламой. Свой уход Готтшалк объяснил так: после трагедии, случившейся в эфире в декабре 2010-го он по моральным причинам не может оставаться ведущим. В тот раз участники должны были на ходулях перепрыгивать через движущиеся автомобили. Самуэль Кох, 23 лет, студент, мечтал стать актером. Решил принять участие в передаче — как-никак немалые деньги. Кох перепрыгнул три машины. Прыжок через четвертую оказался трагическим. Парень упал головой на крышу автомобиля и сломал позвоночник. Неподдельный ужас пережили все, кто это видел. Об отце, на глазах которого сын стал инвалидом, и говорить нечего. Программу прервали. Две минуты телезрители видели черный экран. Коха забрали в клинику, прооперировали, погрузили в искусственную кому, потом сделали вторую операцию. Сейчас он в специальной клинике в Швейцарии. Врачи говорят, что он на всю жизнь останется парализованным. Телеведущий Томас Готтшалк пережил сильнейшее потрясение. По его словам, наименьшее, что он мог сделать, это оплачивать лечение студента из собственных средств. Также Готтшалк говорит, что принял непростое, но единственно верное решение уйти. Менеджеры канала пока не намерены расставаться с шоу и хранят молчание. Мнения экспертов по ТВ разделились. Одни думают, что Готтшалк не сжег за собой все мосты и может вернуться, по мнению других — надо искать нового ведущего.

1 февраля этого года, как сообщили СМИ, из окна общежития выбросился 18-летний Сергей Резниченко из Запорожья, студент четвертого курса экономического факультета университета. Несколько лет назад он успешно участвовал в популярной и рейтинговой телепередаче «Самый умный». В 15 лет поступил в университет. Накануне гибели сидел за компьютером. На столе оставил записку: «Я — Бог».

28 ноября прошлого года, российское шоу в прямом эфире «Минута славы»... Во время передачи молодой парень Михаил Некрасов упал с пятиметровой высоты. Он сломал руки, ноги и получил сотрясение мозга. К счастью, остался жив. Прерывать программу не стали. Шоу продолжается и по сей день. Его участники передают Мише Некрасову слова сочувствия и приветы.

Можно привести и другие примеры. Но вопрос не в этом. Такие трагедии заставляют задуматься о стремлении телеканалов и иных СМИ заработать как можно больше, не думая о моральной цене, которую приходится платить за высокие квоты, рейтинги и пр.

Камера пыток

Первое реалити-шоу появилось на американском телеэкране еще в 40-е годы XX века — «Сладкая камера». Автор — Ален Фант. С тех пор реалити шаг за шагом завоевывало телеэкраны мира. Названиям несть числа. В прямом эфире и в Интернете можно смотреть войны и революции, казни, свадьбы, роды, похороны, операции и т.п. Все на продажу.

В 2006 году появилось новое реалити-шоу: компания «Дисней» пригласила участвовать в передаче «Чудотворцы» неизлечимо больных. С пациентами должна была работать команда лучших врачей, которые дадут шанс сохранить им жизнь благодаря испытанию новейших медицинских технологий. Для жадных до сенсаций телепродюсеров шоу, в котором на карту поставлена сама человеческая жизнь, — просто находка. Спасать ее или губить — не важно, главное — ощущение власти и денег. «В студии постоянно присутствовала команда врачей, конкурсанты могли покинуть программу, когда захотят. Награда — 100 тыс. фунтов. Если это и можно назвать камерой пыток, тогда я двумя руками голосую за нее» — из интервью продюсера Тома Хинкса.

Известный в Украине публицист сказал мне: «А что вы удивляетесь? Вспомните битвы гладиаторов или бои тореадоров. Они либо гибли, либо побеждали на публике, стремясь заработать деньги, почести или милость власти». Сам ТВ не смотрит, продолжает по старинке читать книги и нисколько об этом не сожалеет.

Квадрат Борхеса

«В мировом телевидении, — пишет в своем исследовании психиатр Вишняков, — есть четыре типа реалити-шоу. Борхес нашел столько же типов сюжетов в мировой литературе. Пример первого — «Последний герой». Участник должен победителем вернуться домой из какого-нибудь отдаленного уголка планеты, куда боги — устроители шоу — помещают его для экстремальных испытаний. Второй тип шоу развился из программы «Большой брат» («За стеклом» и «Голод»). Людей изолируют в апартаментах с зеркальными стенами и техникой для регистрации повседневной жизни. Зритель охотно подглядывает в замочную скважину телевизора. Тут тебе и любовные треугольники, и ссоры, и секс. Третий тип — разновидности «Алло, мы ищем таланты», «Фабрика звезд», «Украина имеет талант» и т.п. Очень рейтинговое у зрителя шоу. В шоу четвертого типа — акцент на страданиях: духовных и телесных. Суть этих шоу, по словам Борхеса, самоубийство.

Реалити-шоу — это попытка препарировать человека, как лягушку на столе студента-медика, при помощи телекамер. Вечные сюжеты, найденные Борхесом, в постановке тюремного театра».

Чужая жизнь

Чем еще кормят телезрителя во всех странах мира, включая Украину? Сериалами для домохозяек на темы «богатые тоже плачут», «Золушка», «хорошие бандиты и плохая полиция (милиция)» или наоборот.

В Украине сложнее: идут российские сериалы, а зрители живут чужой жизнью и историей. Пример — «Адмирал» о Колчаке, добротная документалистика об истории России и СССР. На собственное производство нет денег. А что зритель? Он всеяден и готов смотреть что подсунут. И сериалы, и политические реалити-шоу. Последние — особая статья. В студии депутаты, министры и прочие политики. Они готовы платить ведущим деньги и за свое участие, и за темы. Журналисты хорошо знают расценки, но почему-то молчат или робко время от времени возвышают голос. Ведущие деньгами не брезгуют и спят безо всяких угрызений совести и мыслей о моральной планке.

Плохо это или хорошо, но телевизор воспринимается нами как член семьи. Что же остается тем, кто не хочет быть объектом манипуляций, и тем, кто не хочет манипулировать за большие деньги? У последних еще остается выбор, а вот у первых даже выбора нет кроме как выключить «ящик» раз и навсегда.

Елена Вепринская, weakly.ua