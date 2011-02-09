Почему Азаров проигрывает гречке

После того как в январе текущего года стоимость гречки достигла в некоторых супермаркетах 25 гривень за килограмм и за это журналисты упрекнули на пресс-конференции премьер-министра Азарова, правительство решительно взялось за «наведение порядка» с ценами на данную крупу.

Первый «сигнал» подал сам Николай Яновична упомянутой пресс-конференции 17 января. «Почему цена гречки на заводе 4 гривны (за 1 килограмм), а в магазине, супермаркете 15 гривен? Почему? Кто-то захотел нажиться на ажиотажном спросе!», - назвал свою версию причины подорожания он. Добавив при этом, что правительство не несет ответственности за повышение цен на отдельные продукты питания, а во всем виноваты владельцы супермаркетов.

Затем правительственные чиновники рангом пониже «взяли под козырек» и, используя аргументы Азарова, принялись «воздействовать» на владельцев магазинов с целью заставить их снизить цену на гречку.

«Ситуацией на рынке решила воспользоваться часть бизнесменов. Однако мы понимаем, что цена на продукт должна соответствовать затратам на его изготовление. В прошлом году производители гречки продали ее по средней цене 4 грн. за тонну. После переработки средневзвешенная цена гречневой крупы составляла 7 гривен за килограмм. С учетом производственных нужд заводов-переработчиков цена гречихи должна была составить 8 гривен за килограмм, т.е. с наценкой розничных сетей гречневая группа должна стоить не более 10-12 гривен в зависимости от качества упаковки», - детализировал доводыпремьер-министра первый заместитель Министра аграрной политики и продовольствия Украины Николай Безуглый.

Кроме того, он рассказал, что правительство провело переговоры с производителями гречихи и добилось того, чтобы цена на этот продукт на розничном рынке не превышала 14 гривень за килограмм. «После того, как мы выяснили, что причиной роста не является дефицит этого продукта в нашем государстве, а часть переработчиков просто решила получить сверхдоходы, мы провели с ними переговоры и достигли договоренности, что цена гречки не должна превышать 14 гривен за килограмм. Эта цена должна удовлетворить всех», – отметил заместитель министра.

Однако правительственные чиновники выдают сейчас желаемое за действительное. На самом деле ситуация с гречкой в розничной сети не столь благополучна.

Как сообщают СМИ, в регионах страны на сегодня имеется большой разброс цен на гречневую крупу: в Днепропетровске кило гречки продается по 12,55-21,50 гривень за килограмм, в Донецке - по 13,99-25,00 , во Львове - по 18-22, в Харькове - по 19-21, в Запорожье – по 14-21,50, а в крымских супермаркетах гречка предлагается в среднем по 22,50 гривень за килограмм. Причем, во многих торговых заведениях гречневую крупу стали отпускать не более чем по одному килограмму в руки.

Но самое главное, что во многих супермаркетах и небольших магазинах гречка на сегодняшний день вообще исчезла с прилавков магазинов – как в Киеве, так и в других городах страны.

Например, в городе Николаевев 9 из 14 супермаркетах по состоянию на 7 февраля гречка отсутствовала. При этом Госинспекция цен в Николаевской области отрапортовала, что цена гречневой крупы в торговой сети города не превышала 13,90 гривен за килограмм. Почему же украинское правительство проигрывает в борьбе с гречкой? Почему в одних магазинах ее цена выше, чем объявленные правительством 14 гривень за килограмм, а в других гречки не стало вовсе?

Ответ на эти вопросы очевиден всем, кроме, получается, украинского правительства во главе с Азаровым! Никогда и нигде административное, нерыночное регулирование цен не приносило успехов в долговременной перспективе. Если предприятиям торговли контролирующими органами навязывается предельно допустимая цена на какой-то товар, то они со временем просто перестают торговать этим товаром – во избежание убытков от такой торговли. То есть, возникает дефицит.

Также очевидно, что украинское правительство в ситуации с гречкой не проанализировало обстановку в приграничных странах. Потому что если бы они изучили ситуацию, в частности, в России, то поняли бы, что цена в 14 гривень за килограмм гречки на сегодняшний день является нереальной.

Сейчас в России ценына гречневую крупу достигают 120 рублей и выше. Причем, подорожание данного продукта там продолжается.

Сделаем нехитрый арифметический расчет! По официальному курсу Нацбанка 1 гривня сейчас равняется 3,68 российских рублей. Следовательно, 120 рублей соответствуют около 33 гривень.

А теперь логичный вопрос: может ли такое быть, что в Украине гречка свободно продается по 14 гривень за килограмм, а в соседней России - по 33 гривни в перерасчете по валютному курсу? Ответ: конечно же, нет! Между двумя странами нет визового режима, при этом имеется длинная российско-украинская граница, проходящая по Сумской, Харьковской, Луганской и Донецкой областям. Следовательно, столь сильно отличающихся цен на какие-то продукты питания в двух странах быть не может. Разве это кому-то не понятно?

И не поможет премьер-министру Азарову в данной ситуации импорт китайской гречки. Она тоже не залежится на прилавках украинских магазинов при цене в 2,5 раза ниже, чем в соседней России.

Украинское правительство однозначно проиграло в схватке с ценами на гречку. Нужно было не полагаться на нерыночные методы, а применять именно экономические способы решения проблемы. Причем, этим нужно было заняться уже давно и обязательно с учетом обстановки в соседней России. Наверняка в данной ситуации требовалось и согласование действий с российским правительством, чего сделано не было.

Игорь Котович