Полиция выгнала аборигенов острова Пасхи из дорогого отеля

Полиция на острове Пасхи заставила последних коренных жителей (рапануи) покинуть территорию отеля, который они заняли в прошлом году, сообщает Би-би-си.

Группа рапануи утверждает, что земли, на которых расположен отель, несколько поколений назад были обманом получены у их предков.

Во вторник это дело будет рассматриваться в суде.

Остров Пасхи был аннексирован Чили в 1888 году. Он включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО, в первую очередь из-за знаменитых каменных статуй, построенных коренными жителями.