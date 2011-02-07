Полиция выгнала аборигенов острова Пасхи из дорогого отеля
00:58, 07 февраля 2011Разное
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Рапануи утверждают, что земля - их
Полиция на острове Пасхи заставила последних коренных жителей (рапануи) покинуть территорию отеля, который они заняли в прошлом году, сообщает Би-би-си.
Группа рапануи утверждает, что земли, на которых расположен отель, несколько поколений назад были обманом получены у их предков.
Во вторник это дело будет рассматриваться в суде.
Остров Пасхи был аннексирован Чили в 1888 году. Он включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО, в первую очередь из-за знаменитых каменных статуй, построенных коренными жителями.
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