К столетию Рейгана испекли 180-килограммовый торт

"Президентский торт" испекли кулинары штата Калифорния к отмечаемому сегодня в США 100-летию со дня рождения Рональда Рейгана.

Как передает NEWSru, гигантское творение в пять слоев шеф-повара Дэвида ЛОФЕРА весит 181 кг, на него ушло 45 кг муки, 90 кг сахара и сахарной пудры, 54,4 кг масла и 400 яиц.

Вершину торта венчает фигура белоголового орла из шоколада весом 23 кг, верхний слой полит ликерным сиропом с желейными бобами (разновидность драже) - любимым лакомством юбиляра при жизни.

По бокам пирога - имитация американского флага с сотней пятиконечных звезд и таким же числом полос. Кулинары также умудрились воспроизвести печати президента Соединенных Штатов, штата Калифорния и герб атомного авианосца ВМС Ronald Reagan.

Как рассказал Д.ЛОФЕР, он по мере поисков в Google нужных ингредиентов стал знатоком вкусов юбиляра. Последний при жизни утверждал, что может распознать характер человека только по тому, как тот поедает желейные бобы. Шеф-повар также узнал, что Рейган обожал шоколад и любил отмечать дни рождения. Поэтому в бытность свою президентом бывший киноактер обязательно держал про запас минимум один шоколадный торт на борту своего самолета.

Д.ЛОФЕРУ помогали 10 кулинаров. Готовка заняла около 160 часов. Самым трудным было доставить торт в президентские музей и библиотеку Р.Рейгана в Сими-Вэлли (штат Калифорния) в целости и сохранности. Для этого коржи и начинки перевозились отдельно и выкладывались слоями уже после транспортировки.

Р.РЕЙГАН скончался в 2004 году в возрасте 93 лет. Празднование 100-летия со дня его рождения будет проходить по всей стране.