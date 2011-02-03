В Турции - скандал из-за сериала о Роксолане

Видеоверсия отношений Сулеймана и Роксоланы стала предметом рассмотрения турецкой Комиссии по телевизионной морали.

Турецкий канал Show TV начал демонстрацию сериала "Великий Век", который не только возглавил телевизионные рейтинги, но и подлил масла в спор между консерваторами-исламистами и умеренными мирянами.

Британский еженедельник Экономист посвятил статью реакции турецкого общества на сериал, который показывает Султана Сулеймана не только как полководца, войско которого достигло Вены, но и простого грешного, который, вопреки законам ислама, не чуждается алкоголю и проводит свободное от военных побед время в переполненном гареме. Фильм придерживается исторической версии, согласно которой Роксолана была вне конкуренции среди наложниц султана и принимала участие в управлении Отоманской империей.

Портрет Сулеймана в винных парах и откровенные гаремные сцены вызвали шквал жалоб в Национальную комиссию Турции по вопросам телевидения, которая уже послала телеканалу формальное требование привести эпизоды в "соответствие с канонами общественной морали". Исполнитель роли султана Халит Эргенч получает угрозы жизни. Исламисты устроили несколько митингов под офисом канала. Все это добавило "Великому веку" еще большей рейтинговости, пишет Экономист.

Фото с сайта телеканала Show TV