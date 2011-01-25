Во Львовской области в металлолом пытались сдать водонапорную башню

В дачном массиве одного из поселков Дрогобычского района Львовской области неизвестные пытались похитить и сдать на металлолом водонапорную башню.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, воры уже спилили три стойки, осталась только одна, и можно было распилить металл на куски, чтобы сдать на металлолом.

Позже выяснилось, что трое мужчин получили заказ в пункте приема металлолома. В результате чего "под прицел" злоумышленников попала водонапорная башня.

В настоящее время в отношении воров возбуждено уголовное дело.