Во Львовской области в металлолом пытались сдать водонапорную башню
16:49, 25 января 2011Разное
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Получили заказ в пункте приема
В дачном массиве одного из поселков Дрогобычского района Львовской области неизвестные пытались похитить и сдать на металлолом водонапорную башню.
Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, воры уже спилили три стойки, осталась только одна, и можно было распилить металл на куски, чтобы сдать на металлолом.
Позже выяснилось, что трое мужчин получили заказ в пункте приема металлолома. В результате чего "под прицел" злоумышленников попала водонапорная башня.
В настоящее время в отношении воров возбуждено уголовное дело.
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