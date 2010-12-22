В использовании «киотских» денег есть личный интерес Тимошенко

Экс-премьер Юлия Тимошенко сегодня громко рассказывает о якобы развязанных против нее политических репрессиях. Но мы видим, что уголовные дела, возбуждавшиеся в отношении экс-премьера на различных этапах ее жизни, связаны исключительно с личным финансовым интересом. А еще точнее – неуемной жаждой личной наживы.

Именно с личным интересом Тимошенко связаны и обвинения о нецелевом использовании средств, полученных Украиной по Киотскому протоколу. То, что она сделала - это все равно, что взять деньги с банковских сбережений населения. Как бы она ни прикрывалась благородной целью выплаты пенсий, это все равно преступление. Иначе зачем мы принимаем закон о бюджете, если любые его нарушения можно оправдать очередной «благородной целью».

Личный интерес Тимошенко состоял в том, чтобы люди не знали правды об истинных результатах работы ее правительства – пустом бюджете и Пенсионном фонде. Она хотела, чтобы люди верили в ее заклинания об успешной борьбе с кризисом.

Теперь она должна понести ответственность за эти нарушения. В отличие от 2005 года, когда представителей Партии регионов вызывали через СМИ в прокуратуру, сегодня она имеет все возможности попытаться доказать свою невиновность с помощью адвокатов в суде.

Но каким бы ни было решение суда, уже сегодня очевидно, что Тимошенко, исходя из личных корыстных интересов, преступила Закон, нанеся существенный ущерб международному имиджу Украины.

Я не знаю, на что пошли теневые доходы от этих сомнительных операций – особняки в Днепропетровске и Киеве, оформленные на подставных лиц, или на дом в Лондоне, где, по сообщениям СМИ, живут дочь и зять Тимошенко. Ответ на эти вопросы должно дать объективное следствие и справедливый суд.

А еще стоит напомнить, как хохотала вся страна над налоговой декларацией Тимошенко. Каждая буква в ней буквально кричала о скромности и едва ли не нищете автора. Да вот только роль фигового листка она не сыграла. Мала больно. Никакого сравнения с масштабным «достоянием» экс-премьера. Движимым и недвижимым. А каким «непосильным трудом» все это было нажито, еще предстоит разобраться компетентным органам.

Вадим Колесниченко, народный депутат, Партия Регионов