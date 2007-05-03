В Херсонской области пьяный водитель сбил троих пешеходов
11:07, 03 мая 2007Разное
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Один погиб на месте
В среду, 2 мая, в пгт Ивановка Херсонской области 25-летний безработный, находясь за рулем автомобиля ЗАЗ «Таврия» в нетрезвом состоянии, совершил наезд на группу пешеходов.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре общественных связей УМВДУ в области, вследствие ДТП 43-летний пешеход погиб на месте происшествия, еще двое пешеходов с тяжелыми травмами госпитализированы в больницу.
Проводится расследование обстоятельств ДТП.
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