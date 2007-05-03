В Херсонской области пьяный водитель сбил троих пешеходов

В среду, 2 мая, в пгт Ивановка Херсонской области 25-летний безработный, находясь за рулем автомобиля ЗАЗ «Таврия» в нетрезвом состоянии, совершил наезд на группу пешеходов.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре общественных связей УМВДУ в области, вследствие ДТП 43-летний пешеход погиб на месте происшествия, еще двое пешеходов с тяжелыми травмами госпитализированы в больницу.

Проводится расследование обстоятельств ДТП.