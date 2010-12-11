Усилены меры безопасности на вокзалах в Москве

23:40, 11 декабря 2010
Разное
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Из-за возможных акций футбольных фанатов

Сотрудники транспортной милиции усилили меры безопасности на всех московских вокзалах в связи с возможными несанкционированными акциями футбольных болельщиков. Об этом ИТАР-ТАСС сообщила руководитель пресс-службы Управления на транспорте МВД России по центральному федеральному округу Татьяна Агапова.

"В настоящее время повышены меры безопасности как на вокзалах, так и на прилегающей к ним территории, - отметила она. - Там сейчас дежурят усиленные наряды милиции и ОМОН, которые обеспечивают общественный порядок и безопасность".

По словам Агаповой, "обстановка на объектах транспорта находится под контролем, никаких инцидентов пока не зарегистрировано".

 

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