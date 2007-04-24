Куда трудоустроиться депутатам оппозиции, чтобы их лишили мандатов за совместительство?

Советы

В понедельник ЦИК подтвердил получение от оппозиционных фракций документов об исключении из избирательных списков кандидатов в народные депутаты Украины от БЮТ и НУ. Таким образом, а также личным выходом из одноименных фракций оппозиционные депутаты хотят сложить полномочия народных избранников. Другим выходом – если этот вариант по каким-то причинам не пройдет, – может быть устройство их на работу. Тогда, на протяжении 20 дней, Верховная Рада в соответствии с Конституцией обязана освободить депутатов-совместителей. Мы задались вопросом: а кем бы могли работать народные избранники? – и выработали определенные рекомендации.

БЮТ

Юлию Тимошенко, возможно, взяли бы стилистом в парикмахерскую или салон красоты.

Александр Турчинов устроился бы помощником стилиста в салон красоты.

Сергей Терехин, экономист-международник и референт-переводчик английского языка, мог бы работать учителем английского, а также кассиром в пункте обмена валют.

Иосиф Винский может трудоустроиться в колхозе – он владеет дипломом сельскохозяйственного института и имеет практику работы инженером-механиком в конторе под названием “Укрсортсемяновощ”. В канун посевной – его опыт неоценимый.

Алексей Данилов имеет возможность устроиться ветеринаром – у него имеется опыт такой работы.

Григорию Омельченку могли бы предложить должность следователя прокуратуры или милиции в подразделении борьбы с коррупцией и организованной преступностью или, в крайнем случае, пресс-секретарем такого подразделения. Он бы красочно рассказывал публике о достижениях на ниве преодоления коррупции.

Михаил Волынець трудился на шахтах. Наверное, он сумеет по-стахановски проявить себя на Донбассе.

Александр Фельдман может работать водителем, кочегаром, обойщиком мебели, слесарем-ремонтником, строителем, сторожем (через все это он прошел). В свое время он трудился даже мотороллеристом в детском саду. Трудовой опыт господина Фельдмана действительно неоценимый.

Василий Хмельницкий был бы востребован на строительных площадках Киева в качестве электросварщика. Ему подошла бы, по-видимому, такая работа (как пишут на рекламных щитах): “сварка - разборка”.

Николай Томенко мог бы преподавать политологию, социологию и теорию украинской любви. Относительно практики – пока неизвестно.

Владимир Яворивский, судя по всему, мог бы пристроиться штатным корреспондентом в какой-то газете или, в крайнем случае – тамадой на свадьбах.

Богдан Губский, наверное, пригодился бы для работы в заготконторе, поскольку имеет опыт работы на Украинской аграрной бирже. А еще, по-видимому, справился бы с функциями землемера в Киевской области. К околокиевской земле у него, говорят, особая любовь.

НАША УКРАИНА

Роман Безсмертний – по специальности учитель истории. Он может многое рассказать школьникам из новейшей истории Украины, поэтому любая школа будет иметь за честь трудоустроить такого специалиста.

Юрий Ехануров прошел путь от мастера к директору завода железобетонных изделий, работал в “Киевгорстрое” Наверное, его бы взяли на какую-нибудь стройку прорабом.

Роман Зварич... Вот здесь проблемы... До сих пор неизвестно, что он умеет делать, какой у него опыт работы и какая профессия.

Николай Катеринчук мог бы заняться адвокатской практикой или устроиться налоговым инспектором. Работник из него, похоже, был бы никудышный, но какое это имеет значение?

Петр Порошенко может устроиться на любое из своих предприятий, например, упаковщиком конфет.

Александр Третьяков – специалист в радиотехнических устройствах ПВО. Возможно, прапорщиком в войска противовоздушной обороны его взяли бы.

Лилия Григорьевич, медик по образованию, могла бы пристроиться в больнице.

Давид Жвания, наверное, справился бы с работой официанта в каком-то из его собственных ресторанов.

Алексей Ивченко как почитатель дорогих автомобилей мог бы попроситься на службу в автосалон “Мерседес”.

Виктор Король, наверное, может работать в милиции или даже в СБУ.

Михаил Поживанов мог бы преподавать украинский язык иностранцам. Сам, будучи коренным россиянином, он освоил его почти безукоризненно.

Федор Шпиг имеет возможность попроситься в “Аваль-Райфайзенбанк”. По старой дружбе ему бы не отказали.

Дмитрий Стаховский, Оксана Охримчук