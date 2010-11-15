Как хмельницкий губернатор учил журналистов: «сам люблю писать сочинения...»

Официальный повод для встречи губернатора Василия Ядухи с журналистами касался подведения итогов голосования в Хмельницкой области. Но Василий Степанович больше половины вступительного слова посвятил разбору полетов вокруг журналистских публикаций. Оказывается, кормчему области не понравилась позиция местной прессы, поэтому публичный нагоняй не заставил себя ждать.

Откровенно сознаюсь: до недавнего времени не знал, что в обязанности представителя президентской вертикали власти входит каким-то образом рассказывать или тыкать пальцем журналисту, как нужно писать материалы в газете. Господин Ядуха к разносу тщательным образом подготовился: газеты были густо испещрены маркером. Создавалось впечатление, что журналистский пул сдает экзамен по дисциплине “Журналистское мастерство” и принимает его суровый преподаватель Василий Ядуха.

Под вал критики попали три областных газеты: “Подільський кур’єр”, “Є Поділля” і “Подільські вісті”. По мнению главы ОГА, журналисты этих изданий необъективно написали о результатах местных выборов. “Сам люблю писать сочинения, но слово “так называемые” не подходит для журналистских материалов”, - губернаторский анализ переходил все возможные границы.

“Ряд журналистов сознательно десятилетиями все пишут негативно о голове облгосадминистрации, в частности, и обо мне. Я понимаю, что веду твердую политику, которая многим не нравится. Поэтому могу заявить: “Никто на шею не сел и не сядет”, — набирал обороты Ядуха.

Это что угрозы? Извините, но такого хамского поведения не позволял себе ни один предыдущий председатель ОГА. Если господин Ядуха не знает, то в обязанности прессы входит освещение работы центральных и местных органов власти. Конечный продукт средств массовой информации - статья - является отражением того, как работаете Вы, Василий Степанович, или другие институты власти. И, если там есть нотки критики, то, считайте, что мы оказываем вам услугу - указываем на недостатки, которые стоит устранить. Вот и все. Губернатору не помешало бы перенять опыт бывшего Президента Франции Жака Ширака, который говорил: “Работая на журналистов, я работаю на себя”.

После эксплуатации потенциала собственной харизмы господин Ядуха, в конце концов, подвел областных журналистов к нсамому объективному, как он, бедный, думает, печатному изданию государства — газете “2000”. Именно эта газета за десять дней до начала избирательной кампании написала (губернатор процитировал): “Неожиданно возрос рейтинг у партии власти в Киевской и Хмельницкой областях. Социологи даже нарекли его электоральным феноменом”. “Объективное мнение людей, которые не имеют отношения к Хмельницкой области, вносит свои коррективы”, - сделал утешительные для себя выводы губернатор.

После пресс-конференции я еще раз фрагментарно прокрутил в своей памяти произошедшее и пришел к выводу: уменьшится ли число журналистов, которые не побоятся писать правду и не будут заниматься лизоблюдством? Будет ли отныне цензура мерилом журналистских публикаций? Все зависит от нас самих. Ведь, как оценили Репортеры без границ, Украина снизилась на 42 позиции в рейтинге свободы слова и занимает 131 место, гранича с Ираком.

Еще, в конце, прошу господина губернатора взять на заметку слова Президента Виктора Януковича, который еще в 2006 году сказал: “Когда политики недооценивают прессу, их карьера терпит крах”. Не перестарайтесь, Василий Степанович!

Виталий Тараненко, журналист, г. Хмельницкий.