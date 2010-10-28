Кандидата сняли с выборов за раздачу консервов

Одесского предпринимателя Бориса ХЕРСОНСКОГО, выдвинутого кандидатом в депутаты горсовета от партии «Зеленая Украина», горизбирком снял с предвыборной гонки за незаконную раздачу избирателям консервов.

Как уточнил вчера на пресс-конференции лидер областной организации партии «Зеленая Украина» Василий ТОПАЛ, «кандидат в депутаты Б.ХЕРСОНСКИЙ раздавал избирателям консервы, произведенные на учрежденном им предприятии. За это городская территориальная избирательная комиссия исключила его из списков кандидатов в депутаты».

Решение было принято около 23 часов 26 октября, однако официального документа по этому поводу предвыборный штаб партии не получил, отметил он.

Соперником Б.ХЕРСОНСКОГО является брат лидера партии "Родына" Игоря МАРКОВА, добавил В.ТОПАЛ.