Водитель Mitsubishi насмерть сбил трех пешеходов
08:59, 18 октября 2010Разное
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ДТП в Хмельницкой области
Вчера в 22.00 в с. Кугаевцы Чемеровского района Хмельницкой области на автодороге Каменец-Подольский - Белозерье водитель автомобиля „Mitsubishi L-200” совершил наезд на трех пешеходов, которые умерли на месте происшествия.
Как сообщает пресс-служба МЧС, по факту происшествия правоохранительные органы проводят расследование.
На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС в Хмельницкой области.
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