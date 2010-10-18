Водитель Mitsubishi насмерть сбил трех пешеходов

ДТП в Хмельницкой области

Вчера в 22.00 в с. Кугаевцы Чемеровского района Хмельницкой области на автодороге Каменец-Подольский - Белозерье водитель автомобиля „Mitsubishi L-200” совершил наезд на трех пешеходов, которые умерли на месте происшествия. Как сообщает пресс-служба МЧС, по факту происшествия правоохранительные органы проводят расследование. На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС в Хмельницкой области.

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