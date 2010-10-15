В результате ДТП на дорогу разлилось 10 тонн растительного масла

Сегодня в Полтавской области вследствие ДТП на дорогу разлилось 10 тонн растительного масла.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, на 361-м км трассы Киев – Харьков водитель автомобиля "ГАЗ" не справился с управлением и осуществил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем "ДАФ". Одновременно водитель грузового автомобиля "Мерседес", который двигался сзади и перевозил 10 тонн подсолнечного масла, не выбрал безопасной дистанции и совершил столкновение с автомобилем "ДАФ".

Вследствие мощного удара, на проездную часть вылилось масло, превратившее дорогу в каток. Именно поэтому водитель автомобиля "Subaru", ехавший за "Мерседесом", не справился с управлением и вылетел в кювет.

Жертв нет. Транспортные средства получили механические повреждения.

На месте аварии работают дорожные службы, работники ГАИ обеспечивают безопасный проезд на данном участке дороги.