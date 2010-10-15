"Челси" подписал контракт с 11-летним футболистом

11-летний нападающий клуба "Нортгемптон таун" подписал контракт с одним из лидеров английского первенства, лондонским "Челси", сообщает Би-би-си.

Условия сделки между юным темнокожим нападающим Майклом Гьяси и "Челси" не разглашаются.

Как сообщает football.ua со ссылкой на Guardian, лондонцы выплатят Нортгемптону 10 тысяч фунтов компенсации за участие в развитии парня. Эта сделка с энтузиазмом была воспринята в прежнем клубе Гьяси, где намерены потратить полученную прибыль на модернизацию инфраструктуры молодежной школы.

В настоящее время "Нортгемптон таун" выступает в Первой Футбольной лиге Англии, четвертом по значимости футбольном турнире страны.

Гьяси является заметной фигурой в линии нападения "Нортгемптона" на протяжении вот уже трех сезонов.