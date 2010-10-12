ДТП вблизи Варшавы: 17 погибших, 1 раненый
10:07, 12 октября 2010Разное
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Столкнулись микроавтобус и грузовик
Крупное дорожно-транспортное происшествие произошло во вторник вблизи Варшавы - погибли 17 человек, один ранен, сообщает РИА Новостисо ссылкой на сайт польского телеканала TVN24. Инцидент произошел во вторник утром в районе города Нове-Място-над-Пилицон, расположенного в Мазовецком воеводстве.
По имеющейся информации столкнулись микроавтобус Volkswagen Transporter, в котором находились направлявшиеся к месту работы 18 человек, и грузовик Volvo. Обстоятельства происшествия выясняются. По словам представителей местной полиции, возможной причиной ДТП могли стать сложные погодные условия - в районе, где произошло ДТП, стоит густой туман. Другие подробности происшествия пока не сообщаются.
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