Сухогруз с российско-украинским экипажем выбросился на берег Турции

Сухогруз Sailqueen под флагом России с экипажем из 16 человек - россиян и украинцев, следовавший из Турции в Ростов-на-Дону, в понедельник был вынужден выброситься на мелководье у турецкого побережья в Эгейском море из-за течи, чтобы не перевернуться, сообщает "Морской бюллетень".

По данным издания, судно задело грунт в проливе между островом Лесбос и побережьем Турции. Не уточняется, одну или несколько пробоин получил сухогруз.

На борту Sailqueen находился груз стальной продукции. Sailqueen - судно постройки 1991 года. Оператор - турецкая компания Sail Trade Denizcilik.