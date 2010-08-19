О выборах и стахановском движении. Две загадки взрослым мальчикам и девочкам

Дорогие взрослые мальчики и девочки! Загадаю я вам две загадки об интересной нашей жизни.

Загадка первая

Август... Утро, но уже +32 в тени... На въезде в Киев со стороны Новопетровцев и Вышгорода – многокилометровый “тягун” со скоростью 5 км/час – из грузовиков, легковушек, маршруток и автобусов с людьми, живущими в пригороде или сбежавшими на ночь из асфальтового города ближе к земле, воде и лесу, а теперь пытающимися попасть на работу в столицу. Машин много, а движение в Киев только по одной полосе, да еще и со съездами с полосы на полосу, потому что Украина чинит дорогу САМОМУ... Солнце едва видно сквозь поволоку испарений, дыма тлеющего торфа и мата одуревших от жары и духоты людей. И вот – на рекламном щите над дорогой – женщина с заплетенной косой, увещевает, что партий много, а “Батьківщина” – одна...

Первая загадка: Если бы выборы в местные советы были 31 августа, за какую из партий проголосовали бы избиратели северной части Киевской области и Киева?

Варианты ответа:

а) за прогрессивных витренковцев;

б) народных литвиновцев;

в) партию любителей пива...

Загадка вторая

Кабмин Украины с целью придать немного “совковості” тому пещерному капитализму, который построен и его молитвами в нашей стране, создал организационный комитет по празднованию 75-летия стахановского движения в СССР и утвердил план мероприятий к Дню партизанской славы, при этом поручил Минтруда, Минздраву, Госкомветеранов, а также органам местной власти изучить состояние социально-бытового обеспечения и медицинского обслуживания бывших партизан, подпольщиков и вдов погибших, их повседневных нужд и т.д.

Итак: наибольший отклик поддержать знамя стахановского движения в независимой Украине почин найдет в “трудовых” коллективах (дальше варианты):

а) горничных, поваров, садовников, камердинеров, водителей во дворцах украинских олигархов;

б) запуганных рабочих и офисного планктона предприятий тех же олигархов;

в) проституток с Большой Окружной...

Еще вопрос: чтобы охватить заботой как можно больше бывших партизан, подпольщиков и вдов погибших, нужно пойти на:

а) Лесное кладбище в Киеве;

б) Лычаковское кладбище во Львове;

в) кладбище “Острая могила” в Луганске...

Дорогие мальчики и девочки, пишите мне, всем, кто правильно ответит – подарочки от меня.