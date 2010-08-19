О выборах и стахановском движении. Две загадки взрослым мальчикам и девочкам
Дорогие взрослые мальчики и девочки! Загадаю я вам две загадки об интересной нашей жизни.
Загадка первая
Август... Утро, но уже +32 в тени... На въезде в Киев со стороны Новопетровцев и Вышгорода – многокилометровый “тягун” со скоростью 5 км/час – из грузовиков, легковушек, маршруток и автобусов с людьми, живущими в пригороде или сбежавшими на ночь из асфальтового города ближе к земле, воде и лесу, а теперь пытающимися попасть на работу в столицу. Машин много, а движение в Киев только по одной полосе, да еще и со съездами с полосы на полосу, потому что Украина чинит дорогу САМОМУ... Солнце едва видно сквозь поволоку испарений, дыма тлеющего торфа и мата одуревших от жары и духоты людей. И вот – на рекламном щите над дорогой – женщина с заплетенной косой, увещевает, что партий много, а “Батьківщина” – одна...
Первая загадка: Если бы выборы в местные советы были 31 августа, за какую из партий проголосовали бы избиратели северной части Киевской области и Киева?
Варианты ответа:
а) за прогрессивных витренковцев;
б) народных литвиновцев;
в) партию любителей пива...
Загадка вторая
Кабмин Украины с целью придать немного “совковості” тому пещерному капитализму, который построен и его молитвами в нашей стране, создал организационный комитет по празднованию 75-летия стахановского движения в СССР и утвердил план мероприятий к Дню партизанской славы, при этом поручил Минтруда, Минздраву, Госкомветеранов, а также органам местной власти изучить состояние социально-бытового обеспечения и медицинского обслуживания бывших партизан, подпольщиков и вдов погибших, их повседневных нужд и т.д.
Итак: наибольший отклик поддержать знамя стахановского движения в независимой Украине почин найдет в “трудовых” коллективах (дальше варианты):
а) горничных, поваров, садовников, камердинеров, водителей во дворцах украинских олигархов;
б) запуганных рабочих и офисного планктона предприятий тех же олигархов;
в) проституток с Большой Окружной...
Еще вопрос: чтобы охватить заботой как можно больше бывших партизан, подпольщиков и вдов погибших, нужно пойти на:
а) Лесное кладбище в Киеве;
б) Лычаковское кладбище во Львове;
в) кладбище “Острая могила” в Луганске...
Дорогие мальчики и девочки, пишите мне, всем, кто правильно ответит – подарочки от меня.
Ваш дед Панас Прислала Мария Опанасенко
Прислала Мария Опанасенко