Будущему премьеру Бельгии угрожают из-за сексуальной ориентации

Одной из ведущих тем во всех бельгийских средствах массовой информации стало анонимное письмо, полученное фламандским телеканалом VTM, с угрозами в адрес лидера франкоязычных социалистов Элио Ди Рупо, вероятного кандидата на пост будущего премьер-министра Бельгии. Об этом из Брюсселя сообщает корреспондент Радио Свобода.

Письмо начинается странными словами: «Во имя Аллаха, в мусульманской стране, такой как Бельгия, гомосексуалист ни в коем случае не может стать премьер-министром». Элио Ди Рупо, которому поручено согласовать позиции участников будущей правящей коалиции по итогам состоявшихся в Бельгии в июне парламентских выборов, давно не скрывает своей нетрадиционной ориентации.

Сам политик комментировать эту угрозу отказался, ссылаясь на занятость более важными делами. «Я согласовываю несогласуемое», - отшутился Ди Рупо.

Прокуратура пока не определилась, будет ли назначено судебное расследование. «Дело еще не принято к судопроизводству», - заявила официальный представитель прокуратуры Женевьев Сересья. Кризисный центр министерства внутренних дел Бельгии, который отслеживает террористические угрозы, считает, что Ди Рупо пока не нуждается в специальных мерах защиты. Вместе с тем федеральная полиция заявляет, что воспринимает всерьез полученное письмо.