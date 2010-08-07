В Днепропетровске произошел взрыв в многоквартирном доме

11:05, 07 августа 2010
Разное
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Причина - химические "опыты"

Сегодня утром в Днепропетровске в одной из квартир девятиэтажного жилого дома произошел взрыв без дальнейшего горения.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате взрыва поврежден простенок между комнатой и коридором и балконные окна.

Жертв и пострадавших нет.

По предварительным данным, взрыв произошел в результате того, что владелец квартиры проводил опыты с химическими веществами.

На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС в Днепропетровской области.

 

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