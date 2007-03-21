В офисе ”Антикриминального выбора” в Киеве идет обыск

В офисе Киевской областной организации Всеукраинской общественной организации “Антикриминальный выбор” на бульваре Дружбы народов проводится обыск.

Об этом УНИАН говорится в заявлении Гражданского движения «Народная самооборона», переданном УНИАН.

В документе отмечается, что сегодня утром около 7.30 утра в квартиру депутата Киевского облсовета, руководителя областной организации «Антикриминального выбора» Ярослава ГОДУНКА позвонили в дверь с просьбой открыть. Четыре человека представились оперативными сотрудниками МВД. Они требуют от Я.ГОДУНКА открыть двери, на что один из членов «Народной самообороны» ответил, что без адвокатов общаться с ними не будет.

Сейчас Я.ГОДУНОК ожидает адвокатов и коллег-депутатов.

В это время продолжается обыск в офисе областной организации по адресу бульвар Дружбы народов, 17а, квартира 22. Работники милиции отказались подождать руководства “Антикриминального выбора”, чтобы в их присутствии провести обыск.

Как сообщал УНИАН, 19 марта в Киеве в подвале пятиэтажного дома на бульваре Дружбы Народов, 17-а был найден арсенал оружия, взрывчатки и детонаторов.

По данным Центра общественных связей ГУ МВД Украины в г. Киеве, следственно-оперативная группа и взрывотехническая служба после эвакуации жителей дома выявили в помещении несколько спортивных сумок, в которых было 125 предметов, похожих на тротиловые шашки весом 75-400 г, и вещество, похожее на пластид.

Кроме того, оперативники нашли 4 пистолета-пулемета системы Симонова, один автомат АКМ, автомат АКСМ, 5 пистолетов ТТ, ПМ, Вальтер, Скорпион и большое количество патронов к разным видам стрелкового оружия.

20 марта газета «Сегодня» написала, что в жилом доме на улице Дружбы народов, где накануне был найден арсенал оружия, арендует офис “один из лидеров “Народной самообороны” Ярослав ГОДУНОК”.