Суд рассмотрит иск журналиста, преданного анафеме

Сообщение из Пскова

Псковский городской суд в четверг продолжит рассмотрение иска журналиста Олега Дементьева, преданного Псковской епархией анафеме «в связи с гнусной клеветой и сатанинской ложью» в его статье «Осиное гнездо» под золотыми куполами», сообщает Газета.ру Дементьев хочет взыскать с Псковской епархии 1,5 млн рублей в качестве морального ущерба.

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