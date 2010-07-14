Суд рассмотрит иск журналиста, преданного анафеме
23:46, 14 июля 2010Разное
994 0
Сообщение из Пскова
Псковский городской суд в четверг продолжит рассмотрение иска журналиста Олега Дементьева, преданного Псковской епархией анафеме «в связи с гнусной клеветой и сатанинской ложью» в его статье «Осиное гнездо» под золотыми куполами», сообщает Газета.ру
Дементьев хочет взыскать с Псковской епархии 1,5 млн рублей в качестве морального ущерба.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter