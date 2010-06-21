В детском лагере отравились 19 детей

Количество детей, госпитализированных в результате отравления в детском лагере "Росинка" в Куйбышевском районе Запорожской области, увеличилось до 19 человек.

Как сообщил УНИАН заведующий эпидотделом облСЭС Юрий ВОЛЖИН, после того, как 19 июня из детского оздоровительного лагеря в Куйбышевскую райбольницу с диагнозом "острая кишечная инфекция" были доставлены 9 детей, в "Росинку" выехали представители санэпидемстанции, по настоянию которых в больницу были направлены еще 10 детей.

"Для получения результатов исследования необходимо 3-4 дня. Пока поставили диагноз «острая кишечная инфекция». До получения результатов исследований нельзя сказать точно", - сказал Ю.ВОЛЖИН, отметив, что, по предварительным данным, причиной массового отравления детей мог стать салат или йогурт.