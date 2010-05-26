Букмекеры изменили тройку фаворитов "Евровидения"

Букмекеры изменили тройку фаворитов конкурса "Евровидение-2010", сообщает РИА "Новости".

После того, как определились первые 15 финалистов, а участники второго полуфинала провели первые генеральные репетиции, тройка лидеров, по данным букмекеров, изменилась. Первое и второе места сохранили за собой певицы из Азербайджана и Германии соответственно, а на третью позицию вместо певца из Израиля поднялась представительница Армении Ева Ривас.