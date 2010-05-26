Состоялся первый полуфинал Евровидения-2010

Есть 10 финалистов

В Осло состоялся первый полуфинал Евровидения-2010. По результатам зрительского голосования в финал прошли представители: Боснии и Герцеговины, Молдовы, России, Греции, Португалии, Белорусии, Сербии, Бельгии, Албании и Исландии. Послезавтра во втором полуфинале под 8-м номером участвует украинская исполнительница Алёша. Кроме нее во втором полуфинале выступят: Литва, Армения, Израиль, Дания, Швейцария, Швеция, Азербайджан, Нидерланды, Румыния, Словения, Ирландия, Болгария, Кипр, Хорватия, Грузия, Турция. Финал состоится 29 мая.

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