Состоялся первый полуфинал Евровидения-2010
00:01, 26 мая 2010Общество
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Есть 10 финалистов
В Осло состоялся первый полуфинал Евровидения-2010.
По результатам зрительского голосования в финал прошли представители: Боснии и Герцеговины, Молдовы, России, Греции, Португалии, Белорусии, Сербии, Бельгии, Албании и Исландии.
Послезавтра во втором полуфинале под 8-м номером участвует украинская исполнительница Алёша.
Кроме нее во втором полуфинале выступят: Литва, Армения, Израиль, Дания, Швейцария, Швеция, Азербайджан, Нидерланды, Румыния, Словения, Ирландия, Болгария, Кипр, Хорватия, Грузия, Турция.
Финал состоится 29 мая.
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