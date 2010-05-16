Из-за ДТП под Киевом заблокировано движение транспорта

На подъезде к Киеву со стороны Житомира заблокировано движение транспорта из-за дорожно-транспортного происшествия, в котором погибло два человека.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе столичного ГАИ, предварительным данным, пассажирский атобус ЛАЗ по неизвестным пока еще причинам выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с пассажирским микроавтобусом Медседес- Принтер. Два человека в микроавтобусе погибли, еще трое, которые находились в ЛАЗе, госпитализированы.

Причины аварии выясняются.

На месте работают следственные группы и весь транспорт, который идет в направлении Киева, работники ГАИ направляют по объездным путям.

Также в столичном ГАИ напомнили, что на протяжении сегодняшнего дня это уже второе ДТП при участии пассажирских транспортных средств.

Как отметил собеседник агентства, сегодня утром в Киеве произошло столкновение двух маршрутных такси.

Как сообщал УНИАН, в субботу в Киеве на Ленинградской площади во время столкновения двух маршруток пострадали три человека. При этом одна из маршруток в результате столкновения опрокинулась.

В связи с тем, что за последние два дня в Киеве произошли ДТП при участии маршрутных такси, столичная ГАИ заверяет, что еще жестче будет проверять владельцев этих транспортных средств и будет настаивать в случае выявления каких-либо нарушений лишать их лицензии на право перевозить пассажиров.