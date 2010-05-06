Женщина на иномарке чуть не протаранила Т-34 на Крещатике

Сегодня вечером в 21.35 во время генеральной репетиции на Крещатике в Киеве парада к 65-й годовщине Победы чуть не произошло ДТП при участии Nissan-Note с танком Т-34, следовавашим своим ходом по центральной улице украинской столицы.

Как сообщили УНИАН работники ГАИ, женщина–водитель иномарки, двигаясь по улице Грушевского через Европейскую площадь, проигнорировала запрет на въезд на Крещатик, обозначенный соответствующими знаками. Машина, несмотря на команды работников ГАИ проехала до Майдана, где вдоль распределительной линии двигался танк Т-34.

Как рассказали работники ГАИ, инцидент случился близ перекрестка ул. Крещатик и ул. Институтской. По информации сотрудников правоохранительных органов, к водителю будет применено несколько санкций за нарушение правил дорожного движения. Она может быть наказана вплоть до лишения прав на определенное время.