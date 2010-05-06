Чемпионат мира по кольцевым гонкам в открытом море начинается в Ялте

В Ялте 7-9 мая состоится первый этап чемпионата мира по кольцевым гонкам в открытом море с участием спортсменов из Украины, Бельгии, Великобритании, Германии, Италии и Швеции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции в Симферополе президент Национальной федерации водно-моторного спорта Украины Виктор ШЕМЧУК.

По его словам, гонки будут проводиться в двух классах: SuperSport и Evolution. В классе SuperSport участвуют открытые лодки, предусмотрено ограничение скорости - 90 морских миль в час.

«Эта скорость дает возможность безопасно находиться в лодке, вести борьбу на всей дистанции, в то же время обеспечивает большую зрелищность», - отметил В.ШЕМЧУК.

В классе Evolution суда оборудованы «капсулой безопасности», гонщик пристегнут пятиточечными ремнями.

«Ограничения есть только по весу. Все лодки должны иметь одинаковый вес», - отметил президент Национальной федерации водно-моторного спорта Украины.

Трасса, где пройдут гонки, расположена вдоль ялтинской набережной.

На 7 мая запланированы квалификационные заезды.

8 мая пройдет спринтерская гонка - 49 миль (семь кругов).

9 мая спортсмены будут участвовать в гонке на выживание - 77 миль (одиннадцать кругов).

Также в субботу и воскресенье в Ялте выступят популярные эстрадные исполнители.

Курортный город ожидает притока туристов в связи с проведением гонок.

«Элитные базы размещения заранее забронированы», - сообщила по телефону УНИАН пресс-секретарь мэра Ялты Татьяна АГАРКОВА.

Право открыть водный аналог «Формулы-1» Украина получила благодаря победе команды «Украинский дух» в чемпионате мира Powerboat P1 2009 года в классе SuperSport.