Фестиваль "Парк Киевская Русь" претендует на культурное событие года

В с. Копачев Обуховского района состоялось открытие ІІІ международного фестиваля “Парк Киевская Русь” - самого продолжительного в мире и самого масштабного в странах СНГ и Европы.

Как сообщили УНИАН организаторы фестиваля - благотворительная организация «Славянский фонд», в этом году мероприятие будет проходить с 24 апреля по 17 октября.

Как передает корреспондент УНИАН, на открытии фестиваля, 24 апреля организаторы представили всю фестивальную программу года. Гости праздника увидели презентацию фестивалей «Былины Древнего Киева IX-XI веков», фестиваля каскадеров «Киевская Русь», фестиваля «Киевская Русь XIII века», «Гости древнего Киева XV века», конно-трюкового шоу «Княжеская конница», презентацию народного праздника «День Ярила», фестиваля-маскарада «Киевская фибула», показ этномоды и исторического костюма и др.

Также присутствующие могли пострелять из лука, принять участие в эстафетах, наблюдать театрализованные мини-постановки, побывать на ярмарке, принять участие в мастер-классах по художественной ковке и др.

В вечерней программе вниманию посетителей парка представили театрально-хореографическую постановку «Княжий спор», огненно-трюковое шоу, факельное шествие и праздничный фейерверк.

Мероприятие сопровождали выступления ансамблей средневековой музыки белорусских коллективов «Теstamentum Terrae», «Сornucopia».

Также в фестивале были задействованы студенты киевских вузов, занятые в киноиндустрии, представители кафедр театрального искусства украинских вузов, каскадеры, исторические клубы по изучению средневековой истории, клубы реконструкций.

По мнению экспертов, фестиваль “Парк Киевская Русь” станет главным культурным событием года.

В частности, заместитель министра культуры и туризма Украины Ольга БЕНЧ, отметила, что министерство готово поддержать фестиваль, и «после того, как у нас будет принят бюджет, мы сформируем план на 2 квартал». При этом, если государство учредит собственный фестиваль в «Парке Киевская Русь», то по словам О.БЕНЧ, речь будет идти о 100% финансировании. «Пока же – финансирование будет в рамках 30% от предложенной сумы», - отметила заместитель министра культуры и туризма Украины.

По мнению летчика-космонавта Российской Федерации Юрия ЛОНЧАКОВА, идея возрождения Киевской Руси, инициированная автором проекта – Владимиром ЯНЧЕНКО, «должна перенестись на Россию и славянские народы». «Восхищен и удивлен, что такая идея выпестована и рождена. Именно с этой идеи должно пойти духовное возрождение славянского народа. Есть много праздников в России, но дух Киевской Руси ощутил именно здесь», - сказал Ю.ЛОНЧАКОВ.

По мнению заместителя директора Института археологии НАН Украины Глеба ИВАКИНА, проект Парк Киевская Русь – ни что иное, как возрождение Древнего Киева на научной основе. «Для института археологии и историков – это не рядовой проект – происходит возрождение Древнего Киева. То есть это не просто какие-то фантазии – проект реализуется по чертежам, по материалам археологических раскопок, по сообщениям летописных сводов. В этом принимают участие сотрудники института археологии. Проект многолетний. Идея объединяет не просто экспертов, а людей, понимающих, что без исторических основ – будущее невозможно», - отметил Г.ИВАКИН.

«Проект «Парк Киевская Русь» – свидетельство того, что возрождаются базовые корни нашего государства. С развитием проекта будет воссоздаваться и геополитическая составляющая этого понятия (Киевская Русь – УНИАН)», - считает директор Института трансформации общества Олег СОСКИН.

В свою очередь, исполнительный директор Фонда развития журналистики им. А.Москаленко Юрий НЕСТЕРЯК сообщил, что благотворительная организация “Фонд развития журналистики имени Анатолия Москаленко” и “Славянский фонд” реализуют совместный проект - медиа-центр “Парк Киевская Русь”. В рамках проекта объявляется ежегодный конкурс на лучше журналистское воссоздание историко-культурного и духовного наследия Украины.

Президент Лиги каскадеров Александр ФИЛАТОВ, в свою очередь, сообщил, что ведущие каскадеры мира согласились дать мастер-классы и открыть секреты работы.

Также в фестивале планирует принять участие народный артист Украины, член опекунского совета проекта «Парк Киевская Русь» Богдан СТУПКА, который присутствовал на открытии фестиваля.

По словам президента благотворительной организации «Славянский фонд», автора проекта «Парк Киевская Русь» Владимира ЯНЧЕНКО, в настоящий момент в парке воссоздается довладимировская эпоха, в ближайшие 1,5-2 года будут воссозданы Михайловские и Софиевские Ворота, ограждения и внутреннее наполнение довладимировской эпохи.

Следующий фестиваль Парка - «Киевская Русь XIII века» состоится 22-23 мая. Ожидается, что гостями фестиваля станут представители культурной, научной, дипломатической и бизнес-элиты Украины, СНГ и Европы.

В течение года в рамках фестиваля пройдут богатырские битвы ХІ, ХІІ и ХV вв., рыцарские турниры, День Киева, День Ярила, Медовый спас, фестиваль каскадеров, встреча “бабьего лета”, турнир лучников и другие зрелищные мероприятия.

Кроме фестивальных дней, насыщенную развлекательную программу парк предложит посетителям каждые субботу и воскресенье.

Справка УНИАН. Центр культуры и истории «Парк Киевская Русь» создается в селе Копачев Обуховского района Киевской области, что в 34 км от Киева. Целью проекта является воссоздание Детинца Киева V-XIII веков в масштабе 1:1 с максимальной исторической достоверностью и атмосферой Киевской Руси. Общая площадь парка – 50 га. Территория Детинца – 10 га.

Эксперты называют «Парк Киевская Русь» культурной столицей восточнославянской цивилизации. Создатели же прогнозируют, что после окончания строительства «Парк» станет туристической меккой Украины, и будет принимать до 3 млн. посетителей в год со всего мира.