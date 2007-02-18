В Луганской области перевернулись шесть железнодорожных вагонов

В субботу в 14.10 вблизи станции Фащевка (Луганская область) во время прохождения товарного состава с углем сошли с рельс 9 вагонов, из них 6 вагонов перевернулись.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, жертв и пострадавших нет. Вследствие аварии повреждены 70 м железнодорожного пути.

В 23.25 2 перевернутых вагона и 3 вагона, сошедшие с колеи, поставлены на рельсы и отправлены в ремонтное депо.

Сегодня в 7.10 были завершены ремонтные работы на поврежденном участке железной дороги и возобновлено движение поездов. Продолжаются работы по поднятию 4 вагонов. К работам привлечен восстановительный поезд из станции Дебальцево.

Причина аварии устанавливается. Ситуация находится под контролем Главного управления МЧС в Луганской области.