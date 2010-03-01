Bank of Cyprus Group отчиталась об успехе: прибыль несмотря на кризис

Невзирая на мировой финансово-экономический кризис, Bank of Cyprus Group по итогам 2009 года укрепила свои финансовые позиции, сохранив стабильные показатели капитала и ликвидности. Об этом заявил председатель правления Банка Кипра в Украине Владислав Байрака.

«Прибыль Bank of Cyprus Group после уплаты всех налогов составила 313 миллионов евро. Учитывая масштабность финансового кризиса, который очень больно ударил по многим банкам в мире, это достаточно неплохой показатель», - отметил председатель правления Банка Кипра в Украине.

По словам Владислава Байраки, чрезвычайно позитивным является тот факт, что при таких сложных условиях Группа сумела увеличить чистую процентную и комиссионную прибыль.

«Чистая процентная и комиссионная прибыль, которую получила Bank of Cyprus Group в прошлом году, составила 1,091 миллионов евро, что по сравнению с докризисным 2008 годом (1,010 миллионов евро) больше на 8%. Также в 2009 году на 7% увеличилась чистая процентная прибыль, достигнув 848 миллионов евро. Такие высокие показатели свидетельствуют о способности Группы достигать повышенной регулярной прибыльности даже при неблагоприятных экономических условиях», - заметил банкир.

Стоит также отметить, что Bank of Cyprus Group поддерживает стабильные показатели капитала и высокий коэффициент ликвидности.

«Если говорить о коэффициенте достаточности капитала, то по состоянию на 31 декабря 2009 года он составил 11,7%. Значительно выросли коэффициент капитала 1 уровня и коэффициент основного капитала 1 уровня: в 2009 году они достигли 10,6% и 7,4% соответственно. Для сравнения, в 2008 году эти коэффициенты были на порядок ниже и составляли 7,2% и 6,5%. Что же касается ликвидности, то ее коэффициент остался на достаточно высоком уровне. Отношение кредитов к депозитам Bank of Cyprus Group в 2009 году составляло 90%», - заметил Владислав Байрака.

Напомним, Bank of Cyprus Group была основана в 1898 г. Сейчас Bank of Cyprus является ведущей кипрской группой в сфере предоставления банковских и финансовых услуг. В настоящее время Группа осуществляет свою деятельность через 569 отделений в России, Греции, на Кипре, в Украине, Австралии, Румынии, Соединенном Королевстве, на Нормандских островах.

«Банк Кипра», который функционирует в Украине, является частью Bank of Cyprus Group.

Председателем правления ОАО «Банк Кипра» является Владислав Байрака.