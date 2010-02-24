Двое членов Нацсовета по ТВ и радио собираются подавать в суд

Члены Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Виктор ПОНЕДИЛКО и Татьяна ЛЕБЕДЕВА будут обжаловать решение Киевского окружного административного суда о запрещении им осуществлять полномочия членов Нацсовета, участвовать в заседаниях совета, подписывать документы и совершать любые действия от имени этого органа.

Об этом сегодня во время брифинга заявил Виктор ПОНЕДИЛКО, сообщили УНИАН в пресс-службе Нацсовета.

Сообщается, что сегодня Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания получил постановление об открытии исполнительного производства Государственной исполнительной службы Шевченковского районного управления юстиции в городе Киеве в связи с постановлениями Киевского окружного административного суда по иску ООО "Телерадиокомпания "Музыка ТВ". Постановлениями, в соответствии с двумя постановлениями суда, Т.ЛЕБЕДЕВОЙ и В.ПОНЕДИЛКО запрещается осуществлять полномочия членов Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, участвовать в заседаниях Национального совета и подписывать документы и совершать любые действия от имени Нацсовета до вступления решения по данному административному делу в законную силу.

В.ПОНЕДИЛКО отметил, что уже на сегодня "с полной уверенностью можно утверждать, как именно должны закончиться эти судебные разбирательства". Он отметил, что согласно Конституции Украины и Закону Украины "О Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания" члены Национального совета и назначаются на должности и освобождаются от должностей только Указами Президента Украины и постановлениями Верховной Рады. По словам В.ПОНЕДИЛКО, Верховная Рада дважды выносила на рассмотрение вопрос о его освобождении от должности члена Нацсовета, но это решение дважды не было поддержано. Следовательно, добавил он, парламент подтвердил его легитимность на этом посту. То же, по его словам, касается и члена Национального совета Т.ЛЕБЕДЕВОЙ.

В.ПОНЕДИЛКО отметил, что согласно действующему законодательству, он имеет 7 дней на добровольное исполнение постановления исполнительной службы, и в течение этого времени может вполне законно работать на своей должности. "Если мы говорим о законе и Конституции, то там написано, что никто не имеет права выполнять преступные решения и приказы. И я могу трактовать это как преступные решения. Я могу трактовать это как давление, системное давление ", - сказал он.

В.ПОНЕДИЛКО добавил, что "постановления Киевского окружного административного суда будут обжалованы", однако лишь после того как он и Т.ЛЕБЕДЕВА получат их на руки.