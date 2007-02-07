У взрыва в луганском кафе были свои причины

Причиной взрыва в луганском кафе «Суп хауз» стало нарушение техники безопасности использования сжиженного газа.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления Государственного комитета по промышленной безопасности, охране труда и горному надзору по Луганской области, причиной взрыва в кафе стали несколько обстоятельств: во-первых, в проекте строительства кафе не было предусмотрено использование сжиженного газа; во-вторых, газовый баллон, согласно правилам техники безопасности, должен находиться в металлическом корпусе за пределами помещения, и сам газовый баллон, который стал причиной взрыва, был заправлен с нарушением существующей технологии.

Луганская облгосадминистрация распорядилась проверить техническое состояние кафе, размещенных в многолюдных местах.

Как сообщал УНИАН, 3 февраля во время взрыва в кафе “Суп хауз”, расположенном в центре Луганска, погибли два человека, 14 человек были госпитализированы. Несколько человек, среди которых один ребенок, находятся в тяжелом состоянии в реанимации. Все они имеют ожоги от 50 до 70% поверхности тела. Из пострадавших лишь шестеро были посетителями кафе, остальные – сотрудники и студенты, которые проходили практику на этом предприятии. Для оказания материальной помощи пострадавшим из соответствующего фонда города выделили 10 тыс. грн. Из городского бюджета семьям погибших выделили по 1 тыс. грн., пострадавшим - по 500 грн. Кроме того, за счет внебюджетных средств семьи погибших получили по 2,5 тыс. грн.